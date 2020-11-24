Коронавирус в мире: правила жизни в Англии после локдауна и снятие ограничений в Каталонии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Вакцина, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, эффективна на 70%, Англия не будет продлевать локдаун, Каталония снимает ограничения, а Чили начинает принимать туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 58,8 млн человек, умерло более 1,3 млн. Эффективность британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, составляет 70%. Это одновременно и прорыв, и неудача, если учесть, что вакцины Pfizer и Moderna обеспечивают защиту на 95%. Эффективность российской вакцины «Спутник V» оценили в 92%.

При этом британская вакцина заметно дешевле, не требует сверхнизких температур хранения и поэтому может быть легко доставлена в любой уголок мира, заявили ее разработчики.

«Сегодняшнее объявление еще на один шаг приближает нас к тому времени, когда мы с помощью этой вакцины сможем положить конец разрушительному воздействию этого вируса», - заявила профессор Сара Гилберт, одна из разработчиков новой вакцины. AstraZeneca намерена произвести около 4 млн доз вакцины для Британии до конца года и еще 40 млн - к весне 2021 года. Для всего мира компания готова произвести до 3 млрд доз.

Вакцинация не начнется до тех пор, пока регуляторы не подтвердят ее безопасность, эффективность и соответствие производственным стандартам. В испытаниях принимали участие более 20 тысяч добровольцев в Великобритании и Бразилии.

В результате выяснилось, что при введении двух больших доз вакцины с разницей в месяц ее эффективность составляет 62%, но она возрастает до 90%, если сначала вводить небольшую дозу, а затем повышенную.

«90% - это очень интересный результат, он означает, что если при первой инъекции давать только половину дозы, в нашем распоряжении останется больше вакцин», - сообщил профессор Эндрю Поллард, отвечавший за клинические испытания. Вакцина, по сути, представляет собой генетически модифицированный вирус обычной простуды, которым заражаются шимпанзе.

Этот вирус был видоизменен, чтобы не передавать людям инфекцию, но при этом нести матрицы для той части коронавируса, которая именуется спайк-белком. Когда эти матрицы попадают в организм, они начинают производить спайк-белки коронавируса, иммунная система распознает их и начинает с ними бороться.

В Англии на смену локдауну вернут трехбалльную систему

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о плане ограничений, которые будут действовать в стране зимой. Сейчас в Англии действует локдаун, который продлится до 2 декабря. Как сообщил Джонсон, после окончания локдауна в Англии откроются магазины и спортзалы.

Осенью в Англии в зависимости от ситуации на местах действовало три уровня карантинных ограничений. Зимний вариант ограничений будет строже. Однако регионы лишь в четверг узнают, какой из трех уровней будет в каждом из них.

Новый план подразумевает, что в регионах, где будет действовать самый высокий третий уровень опасности, не будут работать пабы, а в местах со вторым уровнем будут открыты пабы, в которых готовят еду.

В открытых пабах последний заказ можно будет сделать до 22:00, но посетители смогут находиться там еще час. Запрет на виды спорта, проводимые вне помещений, будет снят.

В районах с третьим уровнем опасности будет проводиться массовое тестирование на Covid-19.

В районах с наименьшим уровнем опасности зрители смогут посещать спортивные мероприятия, но их количество не должно превышать 4 тыс. человек.

Каталония открывает рестораны и бары

Каталония сняла некоторые ограничения, благодаря чему смогут возобновить работу бары, кафе, рестораны и спортзалы. Они были закрыты на пять недель. Однако власти оставили в силе комендантский час с 22:00, который действует по всей Испании, поэтому ночная жизнь в город пока не вернется.

Рестораны и кафе смогут заполнять свои помещения не более чем на 30%. Также открываются кинотеатры и концертные залы, но им можно будет использовать лишь половину зрительских мест.

В испанских аэропортах действует правило, которое обязывает пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском, предоставить результат теста на Covid-19, сданный не более чем за 72 часа до прибытия. Если теста не будет, нарушителя могут оштрафовать и обязать сдать тест на антитела.

Чили начинает принимать туристов

Спустя восемь месяцев Чили вновь начинает принимать иностранцев. Президент Себастьян Пиньера заявил, что это очередной шаг к постепенному открытию страны.

«В течение пяти месяцев в целом ситуация в нашей стране постоянно улучшалась, и благодаря усилиям и участию всех чилийцев, а также мерам нашего правительства по защите здравоохранения мы хотим объявить о первой фазе открытия наших границ для граждан других стран», - сказал президент.

Иностранцы могут прибыть в столицу страны Сантьяго и обязаны показать справку о негативном тесте на коронавирус. Также они должны дать согласие на двухнедельное отслеживание в стране с помощью мобильного приложения.

В Чили по-прежнему действуют ограничения, включая комендантский час, который продлится до середины декабря. С начала пандемии в стране было выявлено около полумиллиона случаев заражения и более 15 тысяч смертей.