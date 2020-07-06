Коронавирус в мире: общее количество заболевших составило 11,3 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общее количество случаев коронавируса в мире составило 11,3 млн. Общее число активных случаев (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220,3 тыс, общее число заболевших за весь период - 681,3 тыс случаев. Количество новых случаев заболевания растет на фоне ослабления карантина сразу в нескольких регионах мира - в частности, в странах Персидского залива и ЮАР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Рекордный рост в нескольких регионах

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 11,3 млн человек.

Количество новых случаев растет сразу в нескольких регионах.

Так, на Филиппинах зарегистрировано самое большое увеличение количества новых случаев за один день. В воскресенье там выявлено 2434 новых случая, общее количество заболевших - 44254, передает Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным Рейтер, ведомство считает причиной роста количества новых случаев увеличение количества контактов между людьми на фоне ослабления карантинных мер.

Темпы роста заболеваемости снова начали расти в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным Рейтер, общее количество случаев в Саудовской Аравии превысило 200 тыс, в Объединенных Арабских Эмиратах - 50 тыс.

В Саудовской Аравии, которая лидирует по количеству случаев среди шести стран Персидского залива, сообщают о 4,1 тыс случаев в пятницу и в субботу. Количество случаев за сутки впервые превысило 4 тыс в середине июня, но с тех пор упало.

В ОАЭ количество новых случаев увеличилось с примерно 400 до 600 в пятницу и 700 в субботу.

В ЮАР количество новых случаев за сутки впервые превысило 10 тыс. В результате общее количество заболевших в стране превысило 187,9 случаев - это самое большое число случаев на африканском континенте.

Испания: новый регион в изоляции

Власти Испании снова изолируют регион. Локальный карантин введен в Галисии, в прибрежном регионе Ла-Мариния с населением 70 тыс. человек.

С полуночи воскресенья до пятницы будущей недели покидать район и въезжать в него разрешается только в рамках командировок.

Председатель правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо в воскресенье прокомментировал резкий рост числа заразившихся Covid-19 в регионе. Он сказал, что источник нынешней вспышки – «в двух-трех барах» в порту Бурела.

Днем раньше карантин ввели в Каталонии, на другом конце страны. Закрыт район Сегрия, где живут около 200 тыс. человек. Въезд и выезд из региона, включающего исторический город Льейда, без специального разрешения запрещен, на дорогах появились контрольно-пропускные пункты.

Испания начала принимать туристов из стран Шенгенской зоны и 12 неевропейских государств. В пятницу там было зафиксировано 17 смертей от коронавируса - это самый высокий показатель с 19 июня.

Мельбурн: взрывоопасная ситуация

Эпидемиологическая обстановка продолжает обостряться в австралийском штате Виктория. В Мельбурне, столице штата, около трех тысяч человек оказались взаперти после того, как власти поместили в жесткий карантин девять многоэтажных домов.

Входы и выходы из многоэтажек, среди жителей которых много иммигрантов, охраняют 500 полицейских. Жители жалуются на нехватку еды, однако премьер штата Дэниэл Эндрюс в воскресенье заверил, что их обеспечивают всем необходимым.

В штате Виктория 543 активных случая коронавируса, в субботу было зарегистрировано 108 новых заражений, что и побудило власти действовать.

Британия: аплодисменты в юбилей NHS

Национальная служба здравоохранения Британии отметила свое 72-летие. Британцы во всей стране вышли на улицы, чтобы поблагодарить ее сотрудников аплодисментами.

Медикам аплодировали игроки перед состоявшимися в воскресенье футбольными матчами, члены королевской семьи и политики. Принц Чарльз записал видеообращение, в котором поблагодарил сотрудников службы за работу «в самый трудный период ее истории».

Премьер-министр Борис Джонсон вышел за ограду своей резиденции на Даунинг-Стрит, чтобы поаплодировать. «Спасибо всей семье NHS и всем, кто о нас заботится, за все, что вы делаете», -написал он в Twitter.

«За последние месяцы, да и за все 72 года вы представляли все лучшее, что есть в этой стране. Наша благодарность вам будет вечной», - написал премьер.

В субботу вечером был первый день работы баров и пабов в Англии (в других частях Соединенного Королевства - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии - они пока остаются закрытыми). По данным лондонской полиции, небольшому количеству баров пришлось закрыться раньше времени из-за слишком большого количества посетителей и нарушений социальной дистанции. В то же время, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в целом посетители баров вели себя правильно.

Также с этой же даты на территории Англии открылись, в частности, кафе, отели, салоны красоты и парикмахерские, а также кинотеатры и церкви.

В Индии передумали открывать Тадж-Махал

По данным Рейтер, индийские власти планировали с воскресенье открыть Тадж-Махал, однако открытие отложили из-за роста заболеваемости в стране. Тем не менее, когда число заболевающих пойдет на спад, мавзолей все же откроется. Посетители должны будут постоянно носить маски, соблюдать дистанцию и не прикасаться к поверхностям. Памятник был закрыт в течение последних трех месяцев.

В день туда будут запускать около 5 тыс туристов, которых будут делить на две группы. Для сравнения - на пике комплекс зданий в городе Агра посещали 80 тыс человек в день.

Тадж-Махал и другие достопримечательности - например, Красный Форт в Дели - открываются на фоне рекордного прироста новых случаев в стране.

Международные авиарейсы в Индию по-прежнему приостановлены, однако власти надеются возобновить внутренний туризм.