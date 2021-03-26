Коронавирус в мире: нехватка вакцины в ЕС,  разгул ковид-преступности в Британии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На виртуальном саммите ЕС лидеры европейских стран обсуждают, что делать с нехваткой вакцин от коронавируса в европейских странах, США заставили компанию AstraZeneca поправить данные об эффективности своего препарата. Тем временем ученые установили, что женщины среднего возраста больше подвержены долгим последствиям Covid-19, а в Великобритании пандемией все чаще пользуются компьютерные мошенники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире коронавирусом заболели почти 125 млн человек, умерли от заболевания - более 2,7 млн.

Лидеры стран ЕС проводят виртуальный саммит, пытаясь решить проблему недостатка вакцин от Covid-19 в европейских странах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала декабря ЕС отправил на экспорт 77 млн доз вакцины, что превышает общее число прививок, сделанных на территории стран блока. При этом более 30 млн доз было отправлено в страны с низким и средним доходом населения в рамках международной программы иммунизации.

Во время саммита ЕС обсуждает возможность введения контроля над экспортом вакцин, производимых в ЕС, в том числе препарата компании AstraZeneca. В частности, Брюссель предложил ужесточить условия экспорта препарата в страны с более высокими, чем в ЕС показателями вакцинации населения. Прежде всего это может коснуться Великобритании и США, где вот-вот ожидается одобрение американского регулятора на применение AstraZeneca.

В последние недели во многих странах ЕС наблюдается третья волна пандемии, при этом на каждые 100 жителей блока в среднем сделано только 12,9 прививок. В то же время в Великобритании привиты в среднем 44,7 человека на каждую сотню жителей, а в США - 37,2. Европейская комиссия считает, что фармацевтические компании, и в основном AstraZeneca, не выполнили свои обещания в отношении поставок вакцины в ЕС. Однако представители фарминдустрии отрицают, что провалили заключенные с ними контракты.

Некоторые страны ЕС (такие, как Австрия) настаивают на выработке четкой системы распределения и внутри блока.

Кроме того, на саммите обсуждается вопрос о введении единого сертификата о вакцинации, который позволит регулировать путешествия европейцев в период летних отпусков. Эстония рассчитывает ввести такой документ в обращение уже в апреле, Дания заявляет, что начала работу над корона-паспортом. Лидерам Евросоюза предстоит придумать систему, при которой подобные сертификаты из разных стран будут признаны действительными на всей территории ЕС.

Ситуация в Европе

В Германии снова резкий рост числа заболевших - более 22,6 тыс. за минувшие сутки. Центры вакцинации прививают в среднем 280 тыс. человек в день, но способны делать намного больше прививок, если бы не недостаток вакцины. По этой же причине в Испании привита лишь половина населения старше 80 лет. Франция приступит к вакцинации возрастной группы старше 70 лишь в ближайшую субботу.