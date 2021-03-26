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Коронавирус в мире: нехватка вакцины в ЕС,  разгул ковид-преступности в Британии

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Марта 2021, 03:00
Коронавирус в мире: нехватка вакцины в ЕС,  разгул ковид-преступности в Британии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На виртуальном саммите ЕС лидеры европейских стран обсуждают, что делать с нехваткой вакцин от коронавируса в европейских странах, США заставили компанию AstraZeneca поправить данные об эффективности своего препарата. Тем временем ученые установили, что женщины среднего возраста больше подвержены долгим последствиям Covid-19, а в Великобритании пандемией все чаще пользуются компьютерные мошенники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире коронавирусом заболели почти 125 млн человек, умерли от заболевания - более 2,7 млн.

Лидеры стран ЕС проводят виртуальный саммит, пытаясь решить проблему недостатка вакцин от Covid-19 в европейских странах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала декабря ЕС отправил на экспорт 77 млн доз вакцины, что превышает общее число прививок, сделанных на территории стран блока. При этом более 30 млн доз было отправлено в страны с низким и средним доходом населения в рамках международной программы иммунизации.

Во время саммита ЕС обсуждает возможность введения контроля над экспортом вакцин, производимых в ЕС, в том числе препарата компании AstraZeneca. В частности, Брюссель предложил ужесточить условия экспорта препарата в страны с более высокими, чем в ЕС показателями вакцинации населения. Прежде всего это может коснуться Великобритании и США, где вот-вот ожидается одобрение американского регулятора на применение AstraZeneca.

В последние недели во многих странах ЕС наблюдается третья волна пандемии, при этом на каждые 100 жителей блока в среднем сделано только 12,9 прививок. В то же время в Великобритании привиты в среднем 44,7 человека на каждую сотню жителей, а в США - 37,2. Европейская комиссия считает, что фармацевтические компании, и в основном AstraZeneca, не выполнили свои обещания в отношении поставок вакцины в ЕС. Однако представители фарминдустрии отрицают, что провалили заключенные с ними контракты.

Некоторые страны ЕС (такие, как Австрия) настаивают на выработке четкой системы распределения и внутри блока.

Кроме того, на саммите обсуждается вопрос о введении единого сертификата о вакцинации, который позволит регулировать путешествия европейцев в период летних отпусков. Эстония рассчитывает ввести такой документ в обращение уже в апреле, Дания заявляет, что начала работу над корона-паспортом. Лидерам Евросоюза предстоит придумать систему, при которой подобные сертификаты из разных стран будут признаны действительными на всей территории ЕС.

Ситуация в Европе

В Германии снова резкий рост числа заболевших - более 22,6 тыс. за минувшие сутки. Центры вакцинации прививают в среднем 280 тыс. человек в день, но способны делать намного больше прививок, если бы не недостаток вакцины. По этой же причине в Испании привита лишь половина населения старше 80 лет. Франция приступит к вакцинации возрастной группы старше 70 лишь в ближайшую субботу.

Власти Франции также намерены бороться с собраниями более шести человек с помощью штрафов. Собираться большими группами в стране по-прежнему нельзя даже на открытом воздухе. Правило не распространяется только на похороны или рабочие совещания. 16 департаментов Франции уже находятся в локдауне и вскоре к ним могут присоединиться еще три.

Руководители одной из церквей в городе Урк в Нидерландах заявили, что получают угрозы убийством после того, как в церкви возобновились службы для сотен прихожан. При этом, согласно рекомендациям властей, количество людей в закрытых общественных помещениях не должно превышать 30. Представитель церкви Хессель Снук заявляет, однако, что в Урке низкий уровень заболеваемости, в минувшее воскресенье церковь была почти полной.

США усомнились в данных AstraZeneca

Компания AstraZeneca скорректировала данные об эффективности своей вакцины с 79% до 76%, после того как представители системы здравоохранения США усомнились в корректности предоставленной информации.

В американских клинических испытаниях вакцины AstraZeneca приняли участие более 32 тыс. добровольцев - большинство из них в США, частично - в Чили и Перу. В минувший понедельник компания-разработчик огласила результаты, согласно которым препарат был объявлен на 79% эффективным в предотвращении симптомов Covid-19 и на 100% эффективным - в предотвращении тяжелой формы заболевания.

Однако уже во вторник Центры по профилактике и контролю заболеваний США заявили, что американские специалисты, осуществлявшие мониторинг испытаний, сомневаются в точности выводов об эффективности. При этом главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи успокоил прессу, сказав, что британско-шведский концерн просто внесет корректировки в свой отчет.

В настоящий момент американский регулятор рассматривает вопрос об одобрении вакцины AstraZeneca на территории США.

Женщины в группе риска

Женщины среднего возраста хуже всех переносят последствия коронавируса, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме. У них очень долго сохраняются тревожность, одышка, хроническая усталость, мышечные боли и затуманенность сознания. К таким выводам пришли авторы сразу двух независимых исследований в Великобритании.

Подобные симптомы наблюдались у 70% переболевших женщин в возрасте около 50 лет спустя пять месяцев после выздоровления. Опросы показали, что последствия Covid-19 для здоровья заставили 18% респондентов уйти с работы, еще 19% были вынуждены сменить род деятельности.

На следующем этапе исследований ученые надеются понять, что именно заставляет организм женщин среднего возраста так реагировать на вирус, и что мешает эффективно с ним бороться.

Резкий рост ковид-преступлений

За год пандемии британская полиция зарегистрировала более 6 тыс. преступлений, связанных непосредственно с Covid-19. Сюда входят взломы компьютеров Национальной системы здравоохранения (NHS), хакерские атаки на систему доставок вакцины, вмешательство в ход кампании по вакцинации, шантаж и вымогательства в сети. К примеру, киберпреступники научились заражать вредоносным программным обеспечением системы экстренной помощи больниц и соглашаются удалить его только за большой выкуп.

Также резко увеличилось число преступлений в отношении отдельных граждан. По данным полиции, с 1 марта 2020 года у жителей британских островов путем мошеннических схем преступники выманили или похитили 34,5 млн фунтов стерлингов.

Это связано с тем, что, сидя дома, люди стали делать покупки только онлайн и чаще давать свои адреса, например, службам доставки еды или различным продавцам в сети.

К примеру, последняя крупная схема мошенников, лишившая многих людей накоплений, была построена на том, что население стало чаще пользоваться почтовыми услугами. Киберпреступники создали сайт, почти идентичный сайту Королевской почты, и отправляли людям сообщения о том, что их посылка уже находится в их местном почтовом отделении, но, согласно неким новым условиям, сначала необходимо заплатить один-два фунта.

В сообщении предлагалось для оплаты перейти по ссылке, которая вела на фальшивый сайт Королевской почты, где путем еще пары манипуляций мошенники получали доступ к банковским данным пользователя.

Стали распространенными вымогательства и на сайтах знакомств. Преступники, пользуясь тем, что одинокие люди из-за локдауна оказались в особо уязвимом положении. Завязав знакомство в интернете, они через некоторое время находят способ заставить человека сделать денежный перевод в счет будущего совместного отпуска, на лечение, на совместные покупки и тому подобное.

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