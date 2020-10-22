Коронавирус в мире: локдауны в Чехии и Ирландии и факторы, способствующие «долгому ковиду»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Глобальное число заражений COVID-19 приближается к 41 млн, следует из статистики Университета Джонса Хопкинса. Скончались от болезни более 1,1 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Бразилия, одна из наиболее сильно пострадавших стран, готовится начать вакцинацию в январе 2021 года и закупила для этого вакцину китайского производства, Ирландия первой из европейских стран решилась на повторный национальный локдаун, в Чехии рекордное число новых случаев и заразился заместитель премьер-министра.

Ученые рассказали, кому грозит «долгий ковид»: в первую очередь, вероятность долгого течения болезни усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов - принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма.

Ирландия закрывается на карантин

Ирландия стала первой страной в Европе, решившейся пойти на второй национальный локдаун. В полночь в четверг в стране вступили в силу жесткие ограничения, которые продлятся шесть недель.

Большинство непродовольственных магазинов закроются. Людям предписано оставаться дома, выходить можно на работу, в случае крайней необходимости или для физических упражнений, причем в радиусе не более пяти километров от дома. Принимать дома гостей запрещено, как и большинство массовых мероприятий - кроме свадеб и похорон при соблюдении мер предосторожности.

Власти Ирландии ожидают, что множество людей потеряют работу. Они увеличили пособие по безработице до 350 евро в неделю для тех, чья зарплата превышала 400 евро в неделю.

Во вторник в стране было зарегистрировано 13 новых смертей и 1269 случаев заражения COVID-19.

Чехия тоже решилась на карантин - уже с четверга

Национальный локдаун с четверга вводит и правительство Чехии. Из магазинов будут работать только продуктовые. Люди смогут выходить только на работу и по крайней необходимости.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду, что это решение дается ему нелегко, но без национального карантина система здравоохранения в стране не выдержит нагрузки уже через три недели.

В Чехии зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19. За последние сутки вирусом заразились еще 11 984 человека и 106 человек скончались.

В среду о положительном анализе на коронавирус сообщили заместитель премьер-министра страны и министр внутренних дел Ян Гамачек.

41-летний Гамачек возглавляет Центральный кризисный штаб по пандемии коронавируса.

Ученые рассказали, кому грозит «долгий ковид»

Вероятность долгого течения болезни COVID-19 усиливают пожилой возраст и существующие проблемы со здоровьем. В числе других факторов - принадлежность к женскому полу, избыточный вес и астма. К таким выводам пришли авторы исследования британского Королевского колледжа Лондона.

Би-би-си получила доступ к еще неопубликованным результатам исследования о том, какие факторы влияют на длительность восстановления после COVID-19.

Авторы отметили, что «долгий ковид» - когда симптомы не пропадают в течение восьми недель или дольше - встречается у одного из 20 пациентов.

Исследование провели специалисты из Кингс-Колледжа Лондона на основе данных, полученных через телефонное приложение Covid Symptom Study.

Цель этого исследования - выявить признаки, по которым врачи на более ранних стадиях смогут определять пациентов, предрасположенных к «долгому ковиду».

«Более пяти разных симптомов за первую неделю болезни - один из ключевых факторов риска», - сказала Би-би-си доктор Клер Стивенс из Королевского колледжа Лондона.

В числе симптомов могут быть кашель, температура, усталость, головная боль, диарея, потеря обоняния и вкусовых ощущений. Для человека, который испытал несколько из этих симптомов, вероятность «долгого ковида» выше, чем для того, кто, к примеру, только кашлял.

Риск также увеличивается с возрастом - особенно для тех, кто старше 50, а также для женщин.

«На раннем этапе пандемии данные показывали, что мужчины с большей вероятностью, чем женщины, страдают от серьезной формы ковида и чаще от него умирают. У женщин же, судя по нашему исследованию, чаще, чем у мужчин, бывает «долгий ковид».

Из предшествовавших COVID-19 проблем со здоровьем ученые выделили только астму и болезни легких как факторы, способствующие развитию «долгого ковида».

Бразилия закупила китайскую вакцину, чтобы начать иммунизацию в январе

Бразилия планирует одной из первых стран в мире начать национальную иммунизацию против коронавируса с помощью вакцины, сделанной в Китае.

Губернатор Сан-Паулу Жуау Дория заявил, что правительство страны закупает 46 млн доз вакцины CoronaVac. Программа иммунизации населения должна начаться уже в январе 2021 года.

Вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech, находится на последней стадии клинических испытаний. Они проводятся в Сан-Паулу.

В бразильской программе иммунизации будет задействована также вакцина, разработанная британским Оксфордским университетом и фармагигантом AstraZeneca.

Бразилия (вместе с США и Индией) остается в тройке стран, сильнее всех пострадавших от коронавируса. Там зафиксировано более 5,3 млн случаев заражений и порядка 155 тыс. смертей от COVID-19.