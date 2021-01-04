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Коронавирус в мире: карантин в Англии и Германии, новая вакцина в Индии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Января 2021, 01:05
Коронавирус в мире: карантин в Англии и Германии, новая вакцина в Индии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Карантин на Рождество не помог сбить очередную волну коронавируса в Европе, и крупнейшие страны континента, включая Германию и Англию, обсуждают продление ограничений. Тем временем Индия одобрила свою вакцину, несмотря на критику, а лидер католического мира - Папа римский - обратился к народу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Англии и Шотландии грозят новые ограничения

Великобритания первой в Европе начала вакцинацию, но ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться, поэтому новые ограничения вероятны, сказал премьер Борис Джонсон.

Он признал, что часть школ в Англии наверняка не откроется после каникул в понедельник, как бы ему того ни хотелось. На днях правительство, вопреки прежним заверениям, распорядилось закрыть школы во всех районах Лондона и юго-востока страны, где эпидемиологическая ситуация особенно острая. В то же время министры отказались прислушаться к требованиям профсоюзов учителей распространить ограничения на всю Англию.

В других частях Соединенного Королевства - в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии - правила устанавливают местные власти.

Лидер Шотландии Никола Стерджен объявила экстренное заседание своего кабинета в понедельник и попросила шотландский парламент раньше вернуться с каникул, чтобы она могла обратиться к нему со «срочным заявлением». Власти настроены решительно перед лицом нового штамма вируса и в воскресенье обратились к населению с очередным призывом не выходить из дома и избегать любого общения без крайней необходимости.

В целом в Великобритании вот уже пятый день ежедневно вирус обнаруживают более чем у 50 тысяч человек. Эпидемия не идет на спад, несмотря на то, что вакцинация началась уже несколько недель назад и примерно миллиону человек уже сделали первый из двух уколов.

Пока что их прививают немецко-американской вакциной BioNTech/Pfizer, но с понедельника начнут колоть отечественную Oxford/AstraZeneca. Джонсон сказал, что в ближайшие три месяца в 66-миллионной Британии будут привиты «десятки миллионов» человек.

Германия готовится продлить локдаун

Общенациональный локдаун в Германии заканчивается 10 января, но скорее всего будет продлен, сообщает Рейтер в обзоре заявлений немецких политиков и сообщений местной прессы за выходные.

Канцлер Ангела Меркель встречается с региональными лидерами во вторник. Известная осторожностью в этих вопросах Меркель наверняка не отступит от рекомендаций своего министра здравоохранения Йенса Шпана, который развеял надежды немцев на скорое возвращение к прежней свободной жизни.

«Цифры по-прежнему слишком большие, так что придется продлевать ограничения», - сказал он.

Власти 16 земель созвонились в субботу и согласились не снимать локдаун, выяснила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ранее они договаривались держать карантин до тех пор, пока среднее число заражений в течение недели не опустится ниже 50 на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель почти втрое выше - 140.

Врачи говорят, что всплеск спроса на больничные койки после рождественских праздников проявится только на следующей неделе, а эффект новогодних праздников можно будет оценить еще позже. Некоторые уже выступают за то, чтобы уполовинить цель - до 25 с 50 заболевших на 100 тысяч, поскольку новый штамм коронавируса заразнее прежних.

Папа римский опечален

Лидер католического мира расстроен тем, что некоторые люди думают только о себе и забывают о других.

В воскресной проповеди, с которой он обратился по видеосвязи из библиотеки, чтобы народ не толпился под балконом на площади в Ватикане, папа Франциск пожурил тех, кто отправился на новогодние каникулы за границу, чтобы сбежать от ограничений на домашних курортах.

«Они не думали о тех, кто остался дома, о тех, у кого финансовые проблемы из-за локдауна, о тех, кто болен. А только о том, чтобы съездить в отпуск и развлечься, - сказал папа. - Все это очень печально».

«Мы не знаем, что принесет нам 2021 год. Но мы все вместе можем одно: постараться чуть больше заботиться друг о друге. Велико искушение печься только о своих интересах».

Индия одобрила собственную вакцину

Индия по ускоренной процедуре выдала разрешение прививаться вакциной COVAXIN отечественной разработки.

Объявление было сделано в воскресенье и вызвало удивление у многих, поскольку чиновники не обнародовали данные об эффективности разработки Bharat Biotech и в целом отказались отвечать на любые вопросы.

Это не смутило премьер-министра Нарендру Моди. Он провозгласил победу индийской науки и фармацевтики.

Несмотря на то, что Индия стала одной из немногих стран в мире, где разработана и утверждена собственная вакцина, масштабная индийская программа вакцинации сотен миллионов человек прежде всего рассчитана на британскую прививку разработки AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ее власти одобрили пару дней назад. С тех пор по всей стране проходит репетиция вакцинации - в ожидании прививок, которые подвезут в ближайшие дни.


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