Коронавирус в мире: Израиль снова закрывает границы, Европа ужесточает карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британия возвращает маски и «красный список», Европа и Америка закрываются для южноафриканцев, а Израиль - вообще от всех иностранцев. Так страны мира реагируют на обнаружение нового штамма коронавируса, который обозначили греческой буквой «омикрон». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Новый штамм, по предварительным данным, более заразен, чем предыдущие, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как «повод для озабоченности».

В то же время ВОЗ осудила те страны, которые поспешно вводят новые ограничения на границах, и призвала их подходить к делу, основываясь на научных данных и оценках рисков.

Израиль снова закрывается

Израиль планирует с понедельника на две недели запретить иностранцам въезд в страну, а для своих граждан, прибывающих из-за границы, снова ввести обязательный карантин.

До того, в пятницу, Израиль запретил въезд иностранцев из большинства стран Африки.

Пока в Израиле обнаружен только один носитель нового штамма коронавируса.

Для полностью вакцинированных израильтян, возвращающихся из-за границы, вводится трехдневный обязательный карантин в отеле, для невакцинированных - семидневный.

Кроме того, правительство Израиля поручило спецслужбе «Шин Бет» следить за перемещениями людей с коронавирусом, отслеживая их мобильные телефоны.

Изоляция Южной Африки

В последние дни, реагируя на появление «омикрона», ограничения вернули многие страны, в частности:

- США, Евросоюз и Канада запретили въезд иностранцев из стран Южной Африки.

- Австралия в субботу не только запретила въезд иностранцев из Южной Африки, но и вообще на две недели отменила авиарейсы из стран региона.

- Япония с субботы ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами.

- Индия ввела усиленную проверку прибывающих из ЮАР, Ботсваны, а также из Гонконга.

Британия - возвращение «красного списка» и масок