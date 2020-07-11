Коронавирус в мире: Индия и США бьют рекорды заболеваемости

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Индия и США бьют рекорды заболеваемости, Билл Гейтс призвал состоятельные страны уступить доступ к вакцине тем, кто в ней нуждается больше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли более 550 тысяч.

Миллиардер Билл Гейтс, чья компания занимается разработкой вакцины против Covid-19, заявил, что пандемия не будет устранена, если противовирусные лекарства и вакцина, когда она появится, достанутся странам, которые смогут больше за них заплатить. По его мнению, в первую очередь препараты должны получать страны, которые больше всего в них нуждаются.

В мире параллельно ведется несколько разработок вакцины, которые в основном финансируются странами Европы и США. Правительства ряда стран вкладывают миллиарды долларов, и есть опасения, что именно они первыми смогут скупать нужные препараты.

По словам Билла Гейтса, такой подход не поможет миру справиться с проблемой, и локальные успехи стран-толстосумов будут непродолжительными.

В России за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 6,6 тыс. человек в 83 регионах страны, 188 пациентов умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса заболели 706,1 тыс. человек (4 место в мире) и умерли 10,8 тысяч (11 место в мире).