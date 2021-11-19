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Коронавирус в мире: Индия и Германия бьют антирекорды по суточному приросту

19 Ноября 2021 00:03
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Коронавирус в мире: Индия и Германия бьют антирекорды по суточному приросту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски в закрытых помещениях, в Швеции вводят в действие с 1 декабря цифровые паспорта вакцинации, в Индии число зараженных достигло более 34 млн с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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Власти Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски в закрытых помещениях в целях недопущения распространения коронавируса. Вакцинированным подданным Бельгии также рекомендовано до конца апреля сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета.

В Швеции объявили о введении в действие с 1 декабря цифровых паспортов вакцинации от COVID-19. Документ будет необходим гражданам для посещения массовых мероприятий с числом участников более 100 человек – концертов, спектаклей, спортивных мероприятий и пр.

В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом.

В Германии максимум зараженных выявляется второй день подряд – 65 371 случай, в Южной Корее - 3 292 заболевших за минувшие сутки. Общее число случаев заражения в Южной Корее за время пандемии достигло 406 065. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 29 летальных исходов, связанных с COVID-19, общее число погибших достигло 3 187 человек.

В Норвегии выявили рекордный с начала пандемии суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – 2 552 новых случаев заражения. По данным ВОЗ, в Норвегии смертность за неделю выросла на 67%. Всего с начала пандемии в Норвегии выявили 235 314 случаев заражения коронавирусом, умерло 995 заболевших.

В Индии на утро 18 ноября было зарегистрировано 11 919 новых случаев заболевания коронавирусом, что увеличило число зараженных до 34 478 517 с начала года. Рост новых случаев заболевания составил 16,8 % За последние 24 часа в стране зарегистрировано 470 смертей, общее число жертв возросло до 464 623 человек. В настоящее время в Индии зарегистрировано 128 762 случая заболевания коронавирусом.


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