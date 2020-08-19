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Коронавирус в мире: Франция вводит маски на работе, Южная Корея снова ограничивает массовые мероприятия

19 Августа 2020, 06:00
Коронавирус в мире: Франция вводит маски на работе, Южная Корея снова ограничивает массовые мероприятия

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Франция вводит обязательное ношение масок на работе, Южная Корея снова ограничивает массовые мероприятия, в Австралии разгорается скандал вокруг круизного лайнера, латиноамериканцы не желают соблюдать карантин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Тедрос Гебрейесус: Спасемся только вместе

По мере того, как несколько стран продвигаются к созданию вакцины от COVID-19, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус загодя направил правительствам всех стран-членов ВОЗ письмо с призывом обеспечить будущими препаратами всех нуждающихся, а не только собственное население.

«Нам надо предотвратить «вакцинный национализм». Глобальная стратегия одновременно отвечает национальным интересам каждого государства. Никто не окажется в безопасности, пока все не будут в безопасности», - сказано в документе.

Франция вводит обязательное ношение масок на работе

С 1 сентября по всей стране вводится обязательное ношение масок во всех закрытых рабочих помещениях, где трудится больше одного человека.

Правительство приняло такое решение после консультаций с профсоюзами, сообщила министр труда Элизабет Борн.

Южная Корея снова ограничивает массовые мероприятия

В Сеуле и находящемся недалеко от него крупном порте Инчхон вновь запрещены любые мероприятия в закрытых помещениях с участием более 50 человек, закрываются бары и караоке-клубы.

В стране, практически победившей, как считалось еще недавно, коронавирус, число вновь заболевших пятый день подряд измеряется трехзначными цифрами. Во вторник заразилось 246 человек. Местами распространения инфекции стали, в частности, религиозные собрания.

В Австралии разгорается скандал вокруг круизного лайнера

Почти 2650 пассажирам круизного лайнера «Руби принцесс», на борту которого были заболевшие COVID-19, 19 марта этого года позволили сойти на берег в Сиднее и разъехаться по домам без проверки на коронавирус. В дальнейшем почти тысяча из них заболели и 28 человек умерли.

Как показало сенатское расследование, это стало результатом ошибок и несогласованных действий чиновников департамента сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды, управления здравоохранения штата Новый Южный Уэльс и пограничной службы.

Депрессия в Британии

По данным опроса с участием 500 тыс. человек, проведенного Национальным бюро статистики, число совершеннолетних британцев с симптомами депрессии за время пандемии удвоилось и приблизилось к 20 процентам.

Люди жалуются на ухудшение сна и аппетита, утрату интереса к жизни и повышенную рассеянность.

Лишь 3,5% опрошенных заявили, что их настроение в последние месяцы улучшилось.

Особенно угнетающе действует пандемия на людей моложе 40 лет, женщин, бедных и больных.

По словам профессора психиатрии Ноттингемского университета Чарли Бейкера, речь в данном случае идет скорее о естественной реакции на внешнюю обстановку, чем о медицинском диагнозе.

Латиноамериканцы не желают соблюдать карантин

Тысячи жителей Буэнос-Айреса и других городов Аргентины в понедельник вышли на марши, чтобы наглядно продемонстрировать властям свое отношение к социальному дистанцированию.

В аргентинской столице ограничения действуют с 20 марта и останутся в силе как минимум до 30 августа. Количество случаев COVID-19 в Аргентине составляет около 300 тыс., 90% из них приходится на столичный регион.

«Единственное лекарство, известное на сегодня - максимально ограничить перемещение и контакты между людьми», - сказал президент Альберто Фернандес.

Хотя в соседней Бразилии заболевших почти в 12 раз больше, и свыше 100 тыс. человек умерли, коллега Фернандеса Жаир Болсонару публично не отказался от своего взгляда на COVID как «небольшой грипп».

Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран в интервью Би-би-си выразил мнение, что вводить ограничительные меры в его стране бессмысленно, поскольку бразильцы – «не самые дисциплинированные люди на свете».

В других странах

Первый матч чемпионата Франции по футболу между марсельским «Олимпиком» и «Сент-Этьеном» перенесен с 21 августа на 16 или 17 сентября, поскольку у четырех игроков марсельского клуба обнаружен коронавирус.

Новый всплеск COVID-19 в Испании грозит сорвать восстановление туризма. В понедельник в стране было зарегистрировано 1833 новых случая - в три с лишним раза больше, чем месяц назад. Наибольшее число заболевших с момента отмены карантина 1 июля отмечено в минувшую пятницу - 2987 человек.

Греция в декабре получит три миллиона доз вакцины от коронавируса согласно квоте, выделенной ей ЕС. Испытания вакцины, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, должны завершиться в ноябре.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин самоизолировалась и сдала тест на коронавирус в связи с легкими респираторными симптомами - в четвертый раз за последнее время.

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