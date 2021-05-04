Коронавирус в мире: ЕС готов открыть внешние границы, более 400 тысяч заболевших в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация в Индии все хуже; выясняется, что власти не позаботились о вакцине вплоть до марта. Евросоюз рассмотрит условия открытия своих внешних границ. Во Франции впервые за много месяцев вводят послабления локдауна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших по всему миру с начала пандемии составляет почти 153 млн человек, умерших - 3,2 млн. Ежедневное число новых заболевших бьет рекорды уже больше недели - свыше 800 тыс. случаев в сутки.