Коронавирус в мире: британский штамм может быть более смертоносным

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента, Токио во что бы то ни стало намерен провести летнюю Олимпиаду, премьера нового фильма о Джеймсе Бонде вновь откладывается. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Британский штамм может быть более смертоносным

Вариант коронавируса, обнаруженный в Британии в начале года, не только быстрее передается, но и, возможно, более опасен, заявил премьер-министр Борис Джонсон на брифинге в пятницу.

«Сегодня нам сообщили, что помимо более быстрого распространения, судя по всему, есть свидетельства, что новый вариант - вариант, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке страны - может быть связан с более частой смертностью», - сказал Джонсон.

Он уточнил, что разработанные вакцины эффективны против обоих вариантов коронавируса.

Пока в Англии заражаемость, судя по всему, пошла на спад, Северная Ирландия отметила новый всплеск заболеваемости - в первую очередь из-за нового штамма.

В Шотландии и Уэльсе продолжает расти число зараженных новым штаммом коронавируса, а в Англии по-прежнему большая часть заражений пока приходится на старый вариант вируса.

В Северной Ирландии, где больше всего распространился новый штамм, напротив, зарегистрирован самый высокий за неделю уровень смертности от Covid-19.

В период с 9 по 15 января там скончалось 156 человек, а всего за время пандемии жертвами заболевания стали 2186 человек.

Ранее власти объявили, что локдаун там будет продлен до 5 марта, однако, как отметил министр здравоохранения Северной Ирландии, было бы нереалистично ожидать, что к этой дате будут сняты все ограничения.

Ковид с нами надолго

Коронавирус будет распространяться десятилетиями, считает профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. Этот вывод ученый сделал после того, как вместе с коллегами смоделировал эффективность британской программы иммунизации, взяв в качестве исходного новый, более вирулентный штамм коронавируса.

«Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится - ни с помощью вакцинации, ни при естественном заражении, поскольку всегда остается вероятность повторного заражения», - рассказал профессор в интервью Би-би-си.

Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространения инфекции.

Профессор Хантер не сомневается в том, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться.

«Мы знаем, что вакцины предотвращают тяжелую болезнь и даже смерть, но не знаем наверняка, насколько они хороши, чтобы остановить распространение инфекции», - поясняет он.

А свадьба пела и плясала…

Когда в четверг сотрудники полиции после 9 вечера прибыли в еврейскую религиозную школу для девочек в районе Стэмфорд Хилл на севере Лондона, они обнаружили, что окна там плотно занавешены.

Когда полицейские решили проверить, что там происходит, из здания школы бросились бежать гости, собравшиеся на свадьбу, в общей сложности около 400 человек.

В результате пятерым гостям были выписаны штрафы на 200 фунтов стерлингов (около 220 евро), а организаторам мероприятия грозит куда более серьезный штраф в 10 тыс. фунтов за нарушение правил локдауна.

«Это совершенно недопустимое нарушение закона, - заявил старший суперинтендант столичной полиции Маркус Барнет. - В то время как люди по всей стране жертвуют своими планами и переносят или вовсе отменяют свадьбы и другие мероприятия, такое поведение невозможно оправдать».

Следует отметить, что в районе Стэмфорд Хилл далеко не самая благополучная эпидемиологическая обстановка: если в среднем по Англии уровень заражения коронавирусом составляет около 471 человек на каждые 100 тыс., то там он намного выше - 625 на 100 тыс. человек.

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