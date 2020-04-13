Коронавирус в мире: более 10 тысяч смертей в Британии, ситуация может стать худшей в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье стало известно, что число умерших от коронавируса в британских больницах превысило 10 тысяч - это не считая скончавшихся в результате Covid-19 в домах престарелых или у себя дома, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Согласно данным за воскресенье, 657 человек скончались в Англии, 24 в Шотландии, 18 в Уэльсе и 11 в Северной Ирландии.

Премьер-министр Борис Джонсон был выписан из больницы, однако по рекомендации врачей он пока не вернется к работе, а будет продолжать восстановление в официальной загородной резиденции премьер-министра Chequers.

Согласно последним данным ВОЗ, число зараженных Covid-19 мире приблизилось к 1,7 млн, скончались почти 106 тыс. человек. Наибольшее число случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе - более 880 тыс.

Британские власти продолжают призывать жителей людей оставаться дома во время длинного пасхального уикенда, несмотря на хорошую погоду почти по всей Британии - чтобы помешать распространению вируса.

В интервью воскресной телепрограмме Би-би-си с ведущим Эндрю Марром, советник правительства и глава научно-исследовательской благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррар сказал, что Британия, вероятно, окажется одной из наиболее пострадавших, если не самой пострадавшей страной Европы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент самое большое число смертей среди европейских стран зарегистрировано в Италии - 19 тыс.; затем следуют в порядке убывания Испания, Франция и Британия.

В Германии стараниями властей число умерших пока остается ниже 3 тыс.

В связи с этим фактом Джереми Фаррар отметил, что впечатляющий масштаб тестирования, которое проводится в Германии, выступает ключевым фактором в том, что поток пациентов, поступающих в больницы, там ниже, чем в Британии.

По его словам, массовое тестирование, проводимое в ряде стран, позволяет изолировать людей с положительным результатом на Covid-19 и не допускать дальнейшей передачи вируса, а также дает время больницам лучше подготовиться к приему тяжелых больных.

Британские власти уже заявляли, что хотят к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс человек ежедневно, однако критики указывают, что до намеченной цифры еще далеко.

Фаррар также отметил, что вторая и третья волны вируса, вероятнее всего, неизбежны, а создание вакцины - единственный надежный путь выхода из нынешней чрезвычайной ситуации.

По его словам, такая вакцина может быть разработана уже к осени, однако уйдет еще немало времени на то, чтобы наладить ее производство в необходимых количествах - чтобы привить миллионы людей.

«Я хотел бы верить, что мы это сделаем в течение 12 месяцев, что само по себе невероятно амбициозно», - сказал он.

Как отмечает заслуженный профессор-эпидемиолог кафедры инфекционных болезней Ноттингемского университета Кит Нил, вероятность того, что в Британии будет больше всего жертв коронавируса, связана еще и с тем, что эта страна по численности населения среди стран Западной Европы уступает лишь Германии.

«Важная цифра здесь - это смертность на миллион, а не общее количество смертей. Если смотреть с этой стороны, то в Бельгии надвигается кризис - такой же, как в Италии и Испании», - отмечает ученый.

Число людей, умерших от коронавируса в США, превысило 20 тыс. человек - это больше, чем в какой-либо другой стране мира. Ранее больше всего летальных исходов было в Италии, но сейчас ситуация в Европе начинает стабилизироваться.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число умерших от Covid-19 в США составило 20,6 тыс., при этом всего диагноз установлен более чем у 530 тыс. человек. Днем ранее США стали первой страной мира, в которой от вируса скончались более двух тысяч пациентов за одни сутки.

Во всем мире по состоянию на вечер воскресенья Covid-19 заболели 1 млн 760 тыс. человек, более 110 тыс. умерли (эти данные немного отличаются от данных ВОЗ).

По словам Эндрю Куомо, губернатора штата Нью-Йорк, который стал эпицентром эпидемии в США, уровень смертности в штате, судя по всему, не растет быстрыми темпами. За последние сутки в Нью-Йорке от коронавируса умерли 783 человека, что сравнимо со статистикой за последние несколько дней.

К субботе все американские штаты ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией.

В связи с пандемией по всей стране действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми, президент США Дональд Трамп ввел их по меньшей мере до 30 апреля. Из-за простоя многих промышленных предприятий и общего ухудшения экономической ситуации в стране за последние несколько недель потеряли работу не менее 16 млн американцев.

По данным на воскресенье, в Испании от коронавируса умерли 619 человек, что несколько выше показателей субботы, когда сообщалось о 510 летальных исходах.

Субботние данные о смертности в этой стране были самыми низкими за почти три недели. Однако испанские власти предупреждали, что снижение показателей смертности может быть связано с задержкой информации из-за пасхальных выходных.

Число инфицированных в Испании за последние сутки выросло более чем на 5 тыс., таким образом общее число заболевших превысило 166 тыс.: больше пациентов - только в США.

Испанский министр по делам туризма Рейес Марото заявила, что меры по социальному дистанцированию, введенные в стране 14 марта, будут сохранены даже после того, как прекратится жесткий карантин. Это относится как к закрытым пляжам, так и к запрету въезжать в страну иностранцам.

В интервью газете El Pais Рейес заявила: «Пока не появится вакцина, ничего не будет, как прежде. Собрания придется ограничивать, чтобы поддерживать необходимую безопасную дистанцию». Она сказала, что не знает, когда могут быть открыты границы, поскольку это зависит от того, как будет развиваться кризис.

Испания - вторая в мире страна по количеству туристов после Франции, и на туристический сектор приходится почти 12% ее экономики.

Больше всего умерших от коронавируса среди европейских стран - по-прежнему в Италии, здесь зарегистрировано 19,4 тыс. летальных исходов. В этой стране Covid-19 заболели уже 152,2 тыс. человек.

Франция (130,7 тыс. диагнозов и 13,8 тыс. умерших) в субботу сообщила о снижении числа летальных исходов на треть по сравнению с пятницей. «Судя по всему, мы достигли очень высокого плато, но эта эпидемия остается крайне активной», - сказал глава управления здравоохранения Франции Жером Саломон.