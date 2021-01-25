Коронавирус в мире: 25 млн заболевших в США, новые меры контроля на границе Франции

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Темпы распространения коронавируса в США несколько замедляются, но в этой стране зарегистрировано уже 25 млн заболевших. Власти Британии, где обнаружен более заразный южноафриканский штамм COVID-19, призывают людей не расслабляться после первой прививки, а во Франции при прохождении пограничного контроля тест будет нужен даже гражданам ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.
25 млн заболевших в США
В США число людей, заболевших коронавирусом, превысило 25 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса, однако по данным экспертов, реальные масштабы распространения заболевания могут быть еще больше.
От COVID-19 скончались уже около 417 тысяч американцев, в последние недели в стране ежедневно регистрируется более 4 тысяч новых диагнозов.
Сразу после вступления в должность новый президент США Джо Байден подписал несколько указов о борьбе с коронавирусом, в том числе предполагающих расширение программы вакцинации и тестирования. Он также призвал американцев носить маски - иначе, по его словам, число жертв COVID-19 будет еще выше.
США пострадали от коронавируса больше всех других стран мира - как по заболевшим, так и по умершим людям. В январе в американских больницах находилось рекордно высокое число пациентов c COVID-19, но в последние дни темпы распространения заболевания начали замедляться: новых диагнозов и пациентов в медицинских учреждениях стало несколько меньше.
Ученые не исключают, что вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, может повлиять на эффективность вакцин от COVID-19. Известно также, что он способен распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы коронавируса.
В Британии продолжается массовая вакцинация населения. По данным минздрава, прививку получили уже 75% людей старше 80 лет, а общее число вакцинированных в стране превысило 5,4 млн.
Но эти цифры касаются людей, получивших лишь первую дозу вакцины. Чтобы препарат быстрее получило как можно большее число людей, британские власти продлили период между первой и второй дозами с трех до 12 недель, но это решение вызывает вопросы у специалистов.
В ОАЭ первую дозу вакцины получили уже два миллиона человек из десятимиллионного населения.
За все время пандемии в стране зарегистрировано около 274 тысяч случаев заболевания коронавирусом и 783 смерти.