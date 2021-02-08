Коронавирус: в «красной» зоне - Нур-Султан и еще два региона

09:53, 08 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: в «красной» зоне - Нур-Султан и еще два региона
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская и Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ».
В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.