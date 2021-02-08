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    09:53, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: в «красной» зоне - Нур-Султан и еще два региона

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская и Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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