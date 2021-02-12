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    09:50, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: в «красной» зоне - две области Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ».

    По данным МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший коронавирусом, выздоровели 1167 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК Павлодарская область Акмолинская область
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