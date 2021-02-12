Коронавирус: в «красной» зоне - две области Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший коронавирусом, выздоровели 1167 человек.