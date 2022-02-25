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Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - ни одного региона

25 Февраля 2022 08:30
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Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - ни одного региона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: -

В «желтой» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
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