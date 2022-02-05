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Коронавирус в Казахстане: три региона - в «зеленой» зоне

5 Февраля 2022 08:51
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Коронавирус в Казахстане: три региона - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В «желтой» зоне: Жамбылская, Мангистауская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Кызылординская, Туркестанская области.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Шымкент   #Коронавирус в РК  
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