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Коронавирус в Казахстане: два региона - в «желтой» зоне

22 Декабря 2021 08:38
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Коронавирус в Казахстане: два региона - в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана, в «желтой» зоне находятся Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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