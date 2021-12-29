+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: В Европе антирекорды по уровню заражения и повышенный спрос на ПЦР-тесты

29 Декабря 2021 07:45
Поделиться:
Коронавирус: В Европе антирекорды по уровню заражения и повышенный спрос на ПЦР-тесты

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19: в понедельник там зафиксировали 1612 больных на каждые 100 тысяч граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса: данные по регионам
41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»

За сутки отмечено более 15 тысяч новых случаев. Из проведенных тестов ПЦР более 12% дали положительный результат. Впрочем, медики подчеркивают, что в Дании и уровень тестирования — один из самых высоких в мире.

В Испании же за тестами выстраиваются большие очереди. Там скорость распространения вируса также оказалась самой высокой за все время пандемии. За минувшие сутки заразились почти 215 тысяч человек. Врачи подчеркивают, что омикрон, будучи едва ли не самым заразным из штаммов, редко приводит к тяжелым последствиям. Тем не менее, 18% больничных коек в Испании заняты больными ковидом.

Во Франции тесты для самостоятельной проверки можно будет теперь купить в супермаркетах. Минздрав считает необходимым «диверсифицировать сеть поставок» на фоне распространения омикрона. В понедельник в стране зафиксирован новый антирекорд — более 180 тысяч заражений за сутки.

В Шотландии рекордный спрос на услуги тестирования привел к тому, что результатов придется ждать до пяти дней — вместо обычных двух суток. В Великобритании после Рождества — свой антирекорд, почти 130 тысяч новых случаев за сутки. Причем власти подчеркивают, что из-за праздников это неполные данные.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Европа  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса: данные по регионам
41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
4 Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
5 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
6 Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто
Читайте также
В каких странах наблюдается наибольший рост заболеваемости КВИ
Казахстанцев предупредили о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон»
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив