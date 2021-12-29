Коронавирус: В Европе антирекорды по уровню заражения и повышенный спрос на ПЦР-тесты

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19: в понедельник там зафиксировали 1612 больных на каждые 100 тысяч граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

За сутки отмечено более 15 тысяч новых случаев. Из проведенных тестов ПЦР более 12% дали положительный результат. Впрочем, медики подчеркивают, что в Дании и уровень тестирования — один из самых высоких в мире.

В Испании же за тестами выстраиваются большие очереди. Там скорость распространения вируса также оказалась самой высокой за все время пандемии. За минувшие сутки заразились почти 215 тысяч человек. Врачи подчеркивают, что омикрон, будучи едва ли не самым заразным из штаммов, редко приводит к тяжелым последствиям. Тем не менее, 18% больничных коек в Испании заняты больными ковидом.

Во Франции тесты для самостоятельной проверки можно будет теперь купить в супермаркетах. Минздрав считает необходимым «диверсифицировать сеть поставок» на фоне распространения омикрона. В понедельник в стране зафиксирован новый антирекорд — более 180 тысяч заражений за сутки.

В Шотландии рекордный спрос на услуги тестирования привел к тому, что результатов придется ждать до пяти дней — вместо обычных двух суток. В Великобритании после Рождества — свой антирекорд, почти 130 тысяч новых случаев за сутки. Причем власти подчеркивают, что из-за праздников это неполные данные.