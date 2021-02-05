Коронавирус: в Британии попробуют совмещать вакцины, шизофрения повышает риск смерти

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британское правительство решило провести эксперимент с прививками двумя видами вакцин, а первая партия российского препарата «Спутник-V» доставлена в Иран. Тем временем американские исследователи установили, что шизофрения резко повышает риск смерти при COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

С начала пандемии общее число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 105 млн, более четверти из них приходится на США. Умерли 2,28 млн человек, выздоровели почти 80 млн, 106 тыс. сейчас находятся в критическом и тяжелом состоянии.

Новая методика

Британский министр по делам вакцинации Надим Захави выделил 7 млн фунтов на проведение эксперимента по использованию различных вакцин для первой и второй прививок от корнавируса.

Сейчас в Соединенном Королевстве в основном используются два препарата: производства Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca. По действующей инструкции, пациент должен получить обе прививки какой-то одной из них.

Первоначальной целью опыта было обеспечить большую гибкость на случай затруднений с поставками того или иного препарата. Но теперь врачи говорят, что смешанная вакцинация может оказаться более эффективной и с медицинской точки зрения.

Профессор Оксфордского университета Мэтью Снейп сообщил Би-би-си, что по результатам опытов на животных при использовании разных вакцин вырабатывается больше антител.

Эксперимент на людях будет проводиться в Лондоне и еще шести городах с участием 800 добровольцев. Он продлится до лета, и до тех пор изменений в порядке массовой вакцинации не будет, заявил Надим Захави.

По словам Захави, массовая вакцинация в Британии уже приносит результат, и страна постепенно становится более безопасным местом с точки зрения распространения Covid-19.

К середине февраля число получивших первую инъекцию составит 15 млн человек, или почти четверть населения Британии. Будут полностью привиты граждане старше 70 лет, медики, социальные работники и другие группы риска.

Половина украинцев не хочет прививаться

Примерно половина 41-миллионного населения Украины пока не желает прививаться от COVID-19, напомнил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль.