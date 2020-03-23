Коронавирус: в Армении 190 случаев заражения и двое выздоровевших

ЕРЕВАН.КАЗИНФОМ – В Армении количество выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 190, увеличившись на 30 за последние сутки. Два пациента уже выздоровели. По решению комендатуры, расширен перечень общественных объектов, подлежащих закрытию на период режима чрезвычайного положения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 22 марта количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 190. За последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев.

Накануне министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о выздоровлении второго пациента.

«Выписываем второго выздоровевшего пациента. Тесты показали отрицательный результат. Такой же результат показали тесты матери пациента, которая в течение 21 дня находилась с ним в одной комнате. Она либо не заразилась, либо быстро выздоровела. Так или иначе, ее тесты показали отрицательный результат», - сообщил Арсен Торосян.

На этом фоне, по решению действующей на время режима чрезвычайного положения комендатуры, в Армении с 22 марта и до окончания режима ЧП будет запрещена экономическая деятельность ряда объектов: торговых центров, баров, ночных клубов, танцевальных площадок, букмекерских контор и офисов по обслуживанию азартных игр, а также заведений, организующих кинопоказы.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим.

Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 в Армении исходят из двух очагов – города Эчмиадзин и столичного производственного предприятия. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.