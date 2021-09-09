Коронавирус у детей выявили в 62 школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о случаях заболевания коронавирусом среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня мы ведем статистику. В целом, школьники болели и до 1 сентября, заболеваемость в отдельные дни школьников при нахождении на каникулах доходило до 160 случаев. Я подчеркиваю, что это до 1 сентября, когда школьники находились на каникулах. Поэтому я неоднократно обращался к родителям, чтобы дети соблюдали ограничительные меры. В то время основным местом заражения были домашние очаги. Сейчас заболеваемость снизилась, она среди школьников в районе 100 случаев в сутки, но нужно сказать, что заболеваемость идет 14 дней, сейчас всего девятый день и те лица, которые заболели в августе, по-прежнему находятся на домашнем карантине, кто-то на изоляции в медорганизациях», - сказал Бекшин.

Он добавил, что с 1 сентября коронавирусом заболели 89 школьников, это в 62 школах.

«Все классы, где они обучались, отправлены на карантин, не школы, а классы. Даже при наличии одного случая класс отправляется на карантин, а учеба ведется в онлайн-режиме», - уточнил спикер.

Главный санврач заявил, что все дети практически на 99% заразились не в стенах школы, а дома от заболевших членов семьи.

«Я еще раз прошу родителей, при наличии заболевания у членов семьи в доме, строго соблюдать ограничительные мероприятия: масочный и дезинфекционный режим, социальную дистанцию и изоляцию в отдельной комнате. Если нет возможности изолироваться в отдельной комнате, то попроситься на изоляцию. У нас есть возможность изолировать бессимптомных пациентов», - добавил Ж. Бекшин.