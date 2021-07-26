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Коронавирус: Туркестанская область перешла в «желтую» зону
26 Июля 2021 08:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июля, Туркестанская область находилась в «красной» зоне по распространению коронавируса.
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