Коронавирус: Туркестанская область перешла в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июля, Туркестанская область находилась в «красной» зоне по распространению коронавируса.