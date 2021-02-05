Коронавирус: три области РК находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Западно-Казахстанская область, вошедшая вчера в «красную» зону, вышла из нее.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В Акмолинской области - 168, Павлодарской области - 230, Северо-Казахстанской области - 70.



