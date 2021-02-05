Коронавирус: три области РК находятся в «красной» зоне

09:56, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Коронавирус: три области РК находятся в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Западно-Казахстанская область, вошедшая вчера в «красную» зону, вышла из нее.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В Акмолинской области - 168, Павлодарской области - 230, Северо-Казахстанской области - 70.