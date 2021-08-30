Коронавирус: только Туркестанская область - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице, оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в «зеленой» зоне находится только Туркестанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.







