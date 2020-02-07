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Коронавирус: состояние всех взятых на контроль в Алматы удовлетворительное

7 Февраля 2020 21:09
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Коронавирус: состояние всех взятых на контроль в Алматы удовлетворительное

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают контролировать прибывающих из зон риска. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодня, по оценке городского штаба, медицинские организации города полностью подготовлены к реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространению случаев коронавиусной инфекции. Медицинские организации города проводят мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ.

В частности, в поликлиниках обеспечена работа постов фильтров, ежедневно с 08:00до 20:00, в выходные дни с 09:00 до 18:00 для осмотра пациентов, обратившихся за медицинской помощью с клиникой острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа, тяжелых острых респираторных инфекций.

Организовано дежурство ответственных лиц. У входа в поликлиники и медицинские центры для прибывающих на прием и дальнейшего сопровождения в фильтрационный кабинет с целью изоляции от основного потока посетителей.

В городских и частных поликлиниках, работающих по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, созданы условия для обеспечения анализа крови и мазка у пациентов, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппоподобной заболеваний, тяжелых острых респираторных инфекций. Для последующего направления в центральную референс-лабораторию и научный центр экспертизы.

«Обеспечена полная изоляция пациента на случай выявления симптомов коронавируса, незамедлительного оповещения, по утвержденной схеме, транспортировка в специализированный стационар. В медицинских организациях обеспечены все необходимые запасы медикаментов, оборудования, неснижаемый запас антибактериальных и противовирусных препаратов дезинфекционных средств», - сообщил Тлеухан Абилдаев.

Также управлением общественного здоровья с 4 февраля начался ежедневный мониторинг всех медицинских организаций, оказывающих первую медико-санитарную помощь для проверки состояния фильтр кабинетов на наличие бактериальной технического оснащения и медикаментозного обеспечения.

Всего в инфекционных стационарах города осмотрен 51 человек, прибывший из КНР. На 7 февраля в стационарах находятся 5 пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп, из них два контактных родителя. В целом на сегодня госпитализированы 29 пациентов, выписаны 24, из них 11 взрослых, 9 детей и 4 контактных родителя.

По основному списку, полученному из республиканского центра электронного здравоохранения, количество прибывших из Китая за период с 24 января по 7 февраля по городу Алматы составило 6792 человека. Состояние всех взятых на контроль удовлетворительное.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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