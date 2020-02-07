Коронавирус: состояние всех взятых на контроль в Алматы удовлетворительное

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают контролировать прибывающих из зон риска. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня, по оценке городского штаба, медицинские организации города полностью подготовлены к реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространению случаев коронавиусной инфекции. Медицинские организации города проводят мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ.

В частности, в поликлиниках обеспечена работа постов фильтров, ежедневно с 08:00до 20:00, в выходные дни с 09:00 до 18:00 для осмотра пациентов, обратившихся за медицинской помощью с клиникой острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа, тяжелых острых респираторных инфекций.

Организовано дежурство ответственных лиц. У входа в поликлиники и медицинские центры для прибывающих на прием и дальнейшего сопровождения в фильтрационный кабинет с целью изоляции от основного потока посетителей.

В городских и частных поликлиниках, работающих по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, созданы условия для обеспечения анализа крови и мазка у пациентов, обратившихся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппоподобной заболеваний, тяжелых острых респираторных инфекций. Для последующего направления в центральную референс-лабораторию и научный центр экспертизы.

«Обеспечена полная изоляция пациента на случай выявления симптомов коронавируса, незамедлительного оповещения, по утвержденной схеме, транспортировка в специализированный стационар. В медицинских организациях обеспечены все необходимые запасы медикаментов, оборудования, неснижаемый запас антибактериальных и противовирусных препаратов дезинфекционных средств», - сообщил Тлеухан Абилдаев.

Также управлением общественного здоровья с 4 февраля начался ежедневный мониторинг всех медицинских организаций, оказывающих первую медико-санитарную помощь для проверки состояния фильтр кабинетов на наличие бактериальной технического оснащения и медикаментозного обеспечения.

Всего в инфекционных стационарах города осмотрен 51 человек, прибывший из КНР. На 7 февраля в стационарах находятся 5 пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп, из них два контактных родителя. В целом на сегодня госпитализированы 29 пациентов, выписаны 24, из них 11 взрослых, 9 детей и 4 контактных родителя.

По основному списку, полученному из республиканского центра электронного здравоохранения, количество прибывших из Китая за период с 24 января по 7 февраля по городу Алматы составило 6792 человека. Состояние всех взятых на контроль удовлетворительное.