Коронавирус: СКО перешла из «желтой» зоны в «зеленую»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 21 февраля большинство регионов РК находятся в «зеленой» зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.