Коронавирус: школы, театры и музеи будут закрыты в Армении до 23 марта

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – По решению Правительства, как минимум до 23 марта вместе с учебными заведениями будут закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки. На границе Армении с Грузией введен режим ограниченного сообщения. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

14 марта количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 15.

«На данный момент у нас 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. У одного пациента – пневмония», - сообщил на своей странице Facebook министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

На фоне распространения коронавируса Правительство Армении продолжает усиливать меры по нераспространению вируса нового типа в стране. Наряду с образовательными, до 23 марта будут закрыты и культурные учреждения.

«Как минимум до 23 марта будут закрыты театры, кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки», - сообщил на своей странице Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Вместе с тем, по сообщению Минздрава Армении, столичную инфекционную клиническую больницу «Норк» перепрофилировали на исключительное обслуживание пациентов с подозрением на коронавирус и его подтверждённых случаев.

Кроме того, согласно сообщению МИД Армении, до 24 марта введены ограничения наземного и воздушного сообщения между Арменией и Грузией. Физические лица могут пересекать границу между странами только при условии возвращения на Родину. Регулярные грузоперевозки при этом будут продолжены.

«Учитывая эпидемическую ситуацию, вызванную коронавирусом нового типа, Правительство Армении по итогам двусторонних консультаций и соглашений с Правительством Грузии приняло решение ограничить наземное и воздушное сообщение с Грузией до 24 марта 2020г. Ограничение не распространяется на граждан Грузии и Армении, которые возвращаются на Родину из страны проживания, членов их семей, лиц, проживающих на законных основаниях, сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также на должностных лиц, которые совершают официальные визиты», - говорится в сообщении МИД РА.

Пресс-служба ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» сообщила об отмене курсирования международного поезда сообщением Ереван-Тбилиси-Ереван с 14 по 24 марта.