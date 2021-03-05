Коронавирус: шесть регионов Казахстана находятся в «желтой зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.