10:23, 05 Март 2021 | GMT +6
Коронавирус: шесть регионов Казахстана находятся в «желтой зоне»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 857 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.