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    08:55, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Северо-Казахстанская область вновь перешла в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область в очередной раз перешла в «красную» зону. На сегодняшний день в «красной» зоне находятся два мегаполиса и две области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

    Еще вчера СКО находилась в «желтой» зоне.



    Теги:
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