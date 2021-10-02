Коронавирус: Северо-Казахстанская область вновь перешла в «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область в очередной раз перешла в «красную» зону. На сегодняшний день в «красной» зоне находятся два мегаполиса и две области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

Еще вчера СКО находилась в «желтой» зоне.



