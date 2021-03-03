Коронавирус: семь регионов Казахстана находятся в «желтой зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.