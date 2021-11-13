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Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию

13 Ноября 2021 07:31
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Коронавирус с нами надолго - профессор рекомендует привиться и пройти ревакцинацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент академии профилактической медицины Алмаз Шарман на площадке региональной службы коммуникаций Алматы прокомментировал ситуацию со вспышкой ОРВИ в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам ученого, у коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ схожие симптомы, однако дополнительным симптомом ковида могут быть потеря вкуса, обоняния и одышка.

«Важно, что коронавирусная инфекция неплохо выявляется с помощью ПЦР-тестирования. Рекомендуется при ее симптомах сдать анализ, и в любом случае изолироваться, даже если это не коронавирус», - рекомендует А. Шарман.

Профессор обратил внимание, что при одышке и высокой температуре может потребоваться госпитализация. Крайне важно следить за состоянием пожилых людей, у которых КВИ проходит тяжелее.

Алмаз Шарман призвал горожан активнее вакцинироваться, причем не только от коронавируса, но и от гриппа.

«Я привился от коронавируса, а недавно и от гриппа. Это две разные инфекции, и не исключено, что они совпадут. А последствия двойной инфекции всегда более тяжкие», - сказал спикер.

Также он пояснил, почему необходимо получить дополнительную бустерную вакцину от коронавируса уже привитым гражданам, особенно людям старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

«Израильскими учеными доказано, что иммунный ответ на коронавирусную инфекцию после первых двух доз вакцины спустя шесть месяцев все-таки падает. Поэтому и рекомендуется ревакцинация. Как часто она потребуется, пока точно не известно. Не исключено, что она будет проходить ежегодно, все это будет зависеть, как поведет себя пандемия», - сказал спикер.

Он считает, что коронавирусная инфекция будет длительное время с нами, так как является эндемической. Периодически она будет давать небольшие вспышки подобно гриппу. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей привились и прошли ревакцинацию.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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