Коронавирус: рекордный рост заболевших в Украине, красные зоны во Франции и Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В больницах Бельгии в отделениях лечения Covid-19 занято более 50% коек. Нидерланды, Украина и Германия бьют рекорды заболеваемости, во Франции и Британии появятся красные зоны с особо жесткими правилами карантина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Лидером по числу заболевших и умерших от коронавируса в мире по-прежнему остаются США - более 7,5 млн и 212 тысяч соответственно. Россия в пятерке стран с самой высокой заболеваемостью - 1,2 млн инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на данный момент коронавирусом заразились 36,1 млн человек, умерло - более миллиона.

Власти Израиля сообщают, что введенный в середине сентября повторный локдаун в стране принес результаты, и распространение инфекции удалось замедлить.

По данным минздрава, за последние сутки в стране выявлено 4,1 тыс. новых случаев Covid-19, но уже третий день подряд наблюдается снижение показателей.

В Израиле одна из самых неблагоприятных ситуацией, общее число заболевших с начала пандемии превышает 282 тыс.

При этом соотношение заболевших и умерших - одно из самых положительных в мире: на сегодняшний дней от коронавируса в Израиле скончались 1824 человека.

Израиль - единственная страна в мире, где общенациональный локдаун был введен дважды.

Ситуация в Европе ухудшается

В Германии за последние сутки выявлено более четырех тысяч заболевших. Это самый высокий суточный показатель с начала апреля. 16 человек умерли за минувшую среду.

При этом власти связывают резко подскочившие показатели не только со второй волной пандемии, но и с тем, что с сентября в стране значительно увеличились масштабы тестирования.

Ряд германских земель намерен ввести ограничения на въезд для жителей наиболее пострадавших регионов страны, которым будет необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Немецкие эпидемиологи предупреждают, что ежедневное число заболевших достигнет 10 тыс. человек, если люди не будут соблюдать предписания властей. По их словам, ближайшие несколько недель будут критическими.

Власти Украины подтвердили рекордный суточный показатель заболевших - 5 397 человек за последние 24 часа. Общее число заразившихся в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет почти 252 тыс. человек, умерших - 4 800.

Впервые с мая в больницах Бельгии заняты более 50% коек, отведенных для пациентов с Covid-19. С утра четверга в Брюсселе на месяц закрылись кафе и бары. Власти обсуждают и другие экстренные меры, которые помогут взять под контроль новый виток распространения инфекции.

В четверг вечером во Франции пять городов - Лилль, Лион, Гренобль, Сент-Этьен и Тулуза - будут объявлены зонами повышенного риска. Во всех городах показатель распространения инфекции превышает 250 человек на 100 тыс. инфицированных.

Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что во многих регионах Франции необходимо ввести такие же жесткие меры, которые уже действуют в Париже и Марселе. За последние 24 часа в отделения реанимации по всей стране поступили 143 пациента с коронавирусной инфекцией.

В Нидерландах, где ситуация считалась одной из самых благоприятных в Европе, за последние 24 часа Covid-19 был диагностирован почти у пяти тысяч человек.

Маски в Италии обязательны и на улице, и внутри помещенийВ Италии режим чрезвычайной ситуации продлен до января. Ношение масок обязательно везде - и на улице, и внутри помещений. Правило распространяется абсолютно на все регионы Италии.

Резко ухудшилась ситуация в интернатах и домах престарелых Швеции. Местные СМИ сообщают о четырех вспышках в одном лишь городе Упсала.

Швеция - одна из немногих стран, не ставшая вводить карантин для борьбы с пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране Covid-19 заболели почти 96,7 тыс. человек, умерли - 5 892.

Ужесточения в Британии

Система тестирования и отслеживания контактов Test and Trace в Англии становится все менее эффективной. Власти сообщают, что в последнюю неделю сентября удалось отследить контакты лишь 68,8% людей, у которых был выявлен коронавирус.

Это наихудший показатель в работе системы, которая действует с мая. Разработчики связывают это с тем, что каждую неделю системе приходится справляться с растущим количеством подтвержденных случаев.

К примеру, в последнюю неделю сентября через Test and Trace было выявлено 51 475 заболевших, что на 56% больше, чем за неделю до этого.

В то же время Служба по охране общественного здоровья справляется гораздо эффективнее, подтверждают власти. Ее сотрудникам удается связываться в среднем с 97% тех, кому надлежит изолироваться после контакта с заболевшим.

Кроме того, по данным Национальной системы здравоохранения Британии, 4,2 млн британцев находятся в ожидании плановых осмотров и процедур. Почти половина из них ждет уже более 18 недель.

Со следующей недели британские власти планируют ужесточить карантинные меры в отдельных частях Англии. Скорее всего, в наиболее зараженных районах будут закрыты пабы и рестораны. Также, возможно, будут запрещены ночевки вне дома.

О времени, в течение которого будут действовать новые ограничения, пока не сообщается. Окончательный список мер будет согласован к концу недели. Они будут отличаться в разных регионах Англии в зависимости от того, какая категория эпидемиологической угрозы будет присвоена тому или иному району.

В Шотландии уже несколько дней действуют ограничения в работе пабов и ресторанов, людям также запрещено собираться большими компаниями за пределами своих домов.