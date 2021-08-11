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Коронавирус: прирост больных в РК составил 10% за неделю
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире и в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего в мире зарегистрировано более 204 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тысяч случаев. Умерло более 4,3 млн человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн, Европе – более 60 млн, в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн, в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.
«Вместе с тем, за последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Японии, где заболеваемость выросла на 98%, Израиле – 75%, Азербайджане – 69%. В Казахстане прирост за неделю составил – 10%», - заключил министр.
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