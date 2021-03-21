Коронавирус: Польша и Франция вводят ограничения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Половина всего взрослого населения Великобритании получила первую прививку от коронавируса, однако во многих других европейских странах заговорили о третьей волне пандемии: в Польше и Франции введен частичный локдаун. Тем временем в нескольких городах Европы протесты против карантинных ограничений закончились столкновениями с полицией, а резиденция Дональда Трампа во Флориде закрылась на карантин из-за положительных тестов на Covid-19 у ее сотрудников. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заболели 122,4 млн человек, 2,7 млн пациентов скончались. Самыми пострадавшими странами остаются США (29,7 млн заболевших), Бразилия (11,8 млн), Индия (11,5 млн) и Россия (4,3 млн). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В Британии привита половина взрослого населения

Половина всего взрослого населения Великобритании получила первый компонент вакцины, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

«Вчера мы привили больше людей, чем в какой-либо другой день до этого. Я рад сообщить, что теперь привита половина всего взрослого населения Соединенного Королевства», - сказал Хэнкок в субботу. Он выразил уверенность в том, что страна на пути к выходу из кризиса.

В пятницу сообщалось о том, что первый компонент вакцины получили 49,9% взрослого населения страны - боле 26 млн человек. До отметки в 50% оставалось привить всего около 73 тысяч человек. Ранее представители Научной группы по моделированию пандемического гриппа (SPI-M) заявляли, что некоторые мутации вируса могут значительно снизить результативность программы по вакцинации населения.

Несмотря на успех программы вакцинации, министр транспорта Британии Грант Шэппс порекомендовал жителям страны не спешить планировать на это лето отпуск за границей. По его словам, пока нет ясности, когда будут разрешены поездки за границу. Он подчеркнул, что власти будут принимать во внимание не только данные по заболеваемости в Британии и эффективность иммунизации: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.

По словам министра, пока происходящее в Европе вызывает озабоченность. Сейчас выезд за границу на отдых для британцев запрещен, все путешествующие по работе, возвращаюсь в Британию, должны провести определенное время на карантине. Об изменении правил для выезда за границу жителям Британии сообщат не ранее 12 апреля. При этом, по самому оптимистичному сценарию, поездки на отдых за границу будут разрешены только с 17 мая.

Протесты и столкновения

Тем временем сразу в нескольких европейских городах в субботу произошли столкновения полиции с демонстрантами, протестующими против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.