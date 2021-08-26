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Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане

26 Августа 2021 08:00
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Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6358 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 601,

город Алматы - 1605,

город Шымкент - 260,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 420,

Алматинская область - 376,

Атырауская область - 316,

Восточно-Казахстанская область - 211,

Жамбылская область - 193,

Западно-Казахстанская область - 161,

Карагандинская область - 821,

Костанайская область - 265,

Кызылординская область - 151,

Мангистауская область - 190,

Павлодарская область - 338,

Северо-Казахстанская область - 110,

Туркестанская область - 77.

Всего в стране выявлено 761249 заболевших.


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#Коронавирус в РК  
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