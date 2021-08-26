Новости
Коронавирус подтвердился у 6358 человек за сутки в Казахстане
26 Августа 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6358 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по темеОт пневмонии выздоровели 144 человека за сутки в РК 141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 601,
город Алматы - 1605,
город Шымкент - 260,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 420,
Алматинская область - 376,
Атырауская область - 316,
Восточно-Казахстанская область - 211,
Жамбылская область - 193,
Западно-Казахстанская область - 161,
Карагандинская область - 821,
Костанайская область - 265,
Кызылординская область - 151,
Мангистауская область - 190,
Павлодарская область - 338,
Северо-Казахстанская область - 110,
Туркестанская область - 77.
Всего в стране выявлено 761249 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- От пневмонии выздоровели 144 человека за сутки в РК
- 141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- 208 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
- В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
- 9748 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК
- 101 пациент с КВИ находится в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн