Коронавирус: Павлодарская область перешла в «зеленую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.

В «зеленой» зоне: г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 февраля, Павлодарская область находилась в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.