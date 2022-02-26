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Коронавирус: Павлодарская область перешла в «зеленую» зону
26 Февраля 2022 09:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «желтой» зоне: г. Алматы, Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 февраля, Павлодарская область находилась в «желтой» зоне по степени распространения коронавируса в РК.
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