Коронавирус: Оптимистичный и пессимистичный сценарии развития эпидситуации озвучили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. При сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки. Занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек», - отметил Алексей Цой.

По словам министра, при пессимистичном сценарии регистрация случаев может достигнуть до 9 тысяч в сутки. Занятость коечного фонда – до 45 тысяч коек.

«Во избежание перегрузки системы здравоохранения возможно потребуется введение жестких карантинных мер», - отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.