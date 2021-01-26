Коронавирус: Оптимистичный и пессимистичный сценарии развития эпидситуации озвучили в Минздраве РК
«Составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. При сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, и ожидаемой вакцинации, вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки. Занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек», - отметил Алексей Цой.
По словам министра, при пессимистичном сценарии регистрация случаев может достигнуть до 9 тысяч в сутки. Занятость коечного фонда – до 45 тысяч коек.
«Во избежание перегрузки системы здравоохранения возможно потребуется введение жестких карантинных мер», - отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.