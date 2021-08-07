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Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане
7 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7899 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1493,
город Алматы - 1506,
город Шымкент - 538,
Акмолинская область - 263,
Актюбинская область - 407,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 366,
Восточно-Казахстанская область - 308,
Жамбылская область - 190,
Западно-Казахстанская область - 170,
Карагандинская область - 1008,
Костанайская область - 275,
Кызылординская область - 200,
Мангистауская область - 240,
Павлодарская область - 300,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 130.
Всего в стране выявлено 626412 заболевших.
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