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Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане

7 Августа 2021 08:00
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Коронавирус обнаружен у 7899 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7899 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1493,

город Алматы - 1506,

город Шымкент - 538,

Акмолинская область - 263,

Актюбинская область - 407,

Алматинская область - 350,

Атырауская область - 366,

Восточно-Казахстанская область - 308,

Жамбылская область - 190,

Западно-Казахстанская область - 170,

Карагандинская область - 1008,

Костанайская область - 275,

Кызылординская область - 200,

Мангистауская область - 240,

Павлодарская область - 300,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 130.

Всего в стране выявлено 626412 заболевших.


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#Коронавирус в РК  
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