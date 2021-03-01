Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую зону»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «желтой зоне»: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В «зелёной зоне» - все остальные регионы.

Напомним, вчера сообщалось, что столица Казахстана снова вернулась в «красную зону» по коронавирусу.