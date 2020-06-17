Коронавирус: новая вспышка в Пекине и риск осложнений для пятой части населения Земли

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Почти у 1,7 млрд человек в мире (22% населения Земли) есть хотя бы одно заболевание, которое способно привести к серьезным осложнениям при заражении коронавирусом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. Авторы обобщили данные, собранные в 188 странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

«Пока страны снимают карантинные ограничения, власти пытаются обезопасить самых уязвимых граждан от вируса, который по-прежнему существует. Мы надеемся, что наши вычисления станут полезной отправной точкой для разработки мер, которые бы защитили тех, кто подвержен риску тяжело заболеть», - рассказал Эндрю Кларк из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Хотя оценки дают представление о количестве людей, которых требуется обезопасить, не факт, что у них начнутся осложнения после заражения. По оценкам авторов, лишь 4% населения Земли (349 млн человек из 7,8 млрд человек) может потребоваться госпитализация.

Из этого можно предположить, что для многих людей с сопутствующими заболеваниями, несмотря на их большое количество, риск развития серьезных осложнений в случае заболевания Covid-19 не так велик.

Тем временем число заражений коронавирусом в мире превысило 8 млн. Умерли более 430 тыс. человек.

Больше всего случаев заражения по-прежнему в США - более двух миллионов или около 25% от общего числа. Также Соединенные Штаты находятся на первом месте по количеству смертей, опережая Бразилию и Великобританию.

Предполагается, что общее количество заражений в мире может быть намного больше, поскольку некоторые заразившиеся не проявляют симптомов и не проходят тестирование.

Франция: столкновения на акциях в поддержку медработников

В Париже , где во вторник прошли акции протеста за улучшение условий работы медицинских сотрудников, полиция применила слезоточивый газ против активистов, бросавших в нее асфальтом и арматурой.

Демонстрации в поддержку медработников во вторник прошли во всей Франции - люди требуют увеличения финансирования больниц и улучшения условий труда медиков.