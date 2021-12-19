Коронавирус: Лондон объявил ЧС из-за «Омикрона», Нидерланды ввели жесткий локдаун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вариант коронавируса «Омикрон» распространяется по планете с угрожающей скоростью. Нидерланды снова ввели жесткий локдаун; из-за резкого роста заболеваемости, связанного с появлением новой мутации, в Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации, отменены пять из шести матчей английской футбольной Премьер-лиги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Судя по статистике, очередная волна пандемии продолжается, однако темпы заболеваемости несколько снижаются. По данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в мире заразились около 4,3 млн человек, а неделей раньше - около 4,36 млн. При этом предыдущий пик роста пришелся на август, и рост тогда составлял около 4,6 млн за семь дней.

Впрочем, нынешние показатели заболеваемости немного выше, чем в конце декабря прошлого года (почти 4 млн), когда еще не было варианта «Омикрон», а во многих странах действовали намного более жесткие ограничительные меры, чем сейчас.

Темпы вакцинации, судя по открытым данным, тоже достаточно высоки: на сегодняшний день в мире сделано более 8 млрд. прививок, с учетом того, что для полной иммунизации одного человека, как правило, необходимо две дозы.

В Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации

Одной из самых пострадавших от новой мутации ковида стран стала Великобритания. Здесь три дня подряд фиксировались самые высокие показатели заражаемости за все время пандемии: в минувшую пятницу было обнаружено около 93 тыс. новых случаев, а в субботу эта цифра несколько снизилась (90,4 тыс. диагнозов).

Власти страны особенно обеспокоены тем, что вариантом ковида «Омикрон», который, по мнению ученых, распространяется намного быстрее, уже заболели около 25 тыс. человек.

Риск перегрузки системы здравоохранения заставил мэра Лондона Садика Хана в субботу объявить в городе режим чрезвычайной ситуации. Это позволит властям районов лучше координировать свои действия по борьбе с пандемией. Кроме того, экстренные службы и медицинские учреждения британской столицы будут работать в особом режиме, и в некоторых случаях не смогут с обычной скоростью решать менее приоритетные задачи.

По словам Хана, только за последние сутки в Лондоне обнаружено 26 тыс. новых случаев ковида. При этом число медицинских работников, заражающихся вирусом, растет одновременно с числом госпитализаций, которое в Лондоне за прошлую неделю выросло на 28,6% и достигло 1534 человек. На больничный массово уходят и сотрудники других городских служб.

«На протяжении последних нескольких дней я встречался с коллегами по всему городу - от медиков до местных советов, до пожарных и полиции. Мы все очень озабочены взрывным ростом числа заражений «Омикроном», - сказал Хан. - Растет число людей, попадающих в больницы, но резко увеличивается и число сотрудников, взявших больничный. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, я решил объявить режим чрезвычайной ситуации».

Мэр Лондона отметил, что подавляющее большинство людей, попавших из-за ковида в больницы, не были привиты. Он призвал людей как можно быстрее делать третьи прививки (так называемые бустеры), для чего в городе в ближайшее время будут открыты новые центры массовой вакцинации.

Ранее британские ученые установили, что для полноценной защиты от «Омикрона» требуются три дозы вакцины, поскольку после двух прививок эффективность антител при новой мутации резко падает.

Несмотря на высокое число заразившихся, в Великобритании по-прежнему регистрируется относительно мало смертей от ковида: в субботу сообщалось о 125 умерших. По мнению специалистов, главная причина такой статистики - вакцинация: две прививки сделали около 81% населения, а бустеры - около 47%.

Но эксперты предупреждают, что число госпитализаций в Англии может достигнуть критических значений примерно через две недели, если правительство не примет меры, чтобы пресечь социализацию в больших группах до Рождества. Если число заражений продолжит расти, то Англию к концу месяца может ждать госпитализация 1000-2000 человек в день, говорят специалисты, опрошенные программой Би-би-си «Панорама».

Первым и массовыми мероприятиями, отмененными из-за «Омикрона» на этой неделе стали матчи английской Премьер-лиги. Пять из шести назначенных на субботу встреч были отложены из-за высокого числа заболевших футболистов.

Жесткий локдаун в Нидерландах

На фоне быстрого распространения «Омикрона» Нидерланды снова ввели жесткий локдаун. Премьер-министр Марк Рютте объявил о карантинных мерах, которые начнут действовать уже с воскресенья.

«Сегодня у меня мрачное настроение - и многие из тех, кто меня сейчас слушает, чувствуют себя так же, - сказал Рютте на пресс-конференции в субботу. - Нидерланды снова закрываются. Это неизбежно, потому что «Омикрон» несет к нам пятую волну. «Омикрон» распространяется даже быстрее, чем мы опасались, и мы обязаны действовать уже сейчас, чтобы избежать наихудшего развития событий».

Сейчас темпы заражаемости в Нидерландах не столь высоки, и в стране вакцинировано более 85% населения. Однако бустеры при этом сделали только около 9% жителей, а это один из самых низких показателей в Европе. По словам Рютте, без локдауна в больницах страны может сложиться «невообразимая ситуация».

Согласно новым правилам, с воскресенья в Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Закрываются также бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы и другие общественные заведения. Также по новым правилам жителей страны просят как можно меньше выходить из дома и не собираться большими компаниями. В дома разрешат пускать до двух гостей старше 13 лет одновременно. В Рождество и перед новогодней ночью разрешено впустить в дом до четырех человек.

Карантинные меры введены по меньшей мере до середины января.

Рютте заявил, что новые ограничения были неизбежны, несмотря на то, что в стране уже почти месяц действуют ограничения на работу кафе и магазинов - их обязывают закрываться в пять часов вечера.

Другие европейские страны также постепенно ужесточают существующие ограничения.

Пока о введении новых мер объявили Франция, Германия и Ирландия. Французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что новый вариант «распространяется молниеносно» и станет доминирующим в стране, как и в остальной Европе, уже в начале следующего года. Во всех этих трех странах сегодня для посещения публичных мест требуется сертификат о вакцинации. Кроме того, Франция недавно резко ограничила въезд в страну из Великобритании.

Судя по данным Евросоюза, высокая заражаемость коронавирусом сейчас сохраняется в Германии, Франции, почти всех странах Восточной Европы и некоторых частях Испании. Общее число скончавшихся от заболевания с начала пандемии в Европе приближается к полутора миллионам.

Германия вводит карантин для въезжающих из Британии

Начиная с полуночи понедельника Германия начнет подвергать карантину всех приезжающих из Британии. Также для въезда в страну потребуется отрицательный тест на коронавирус, заявили в Институте Роберта Коха, который отвечает за эпидемиологические меры.

В субботу региональные министры здравоохранения призвали правительство ввести более строгие меры в отношении приезжающих из Британии из-за распространения в Соединенном королевстве штамма «Омикрон».

Теперь Британия классифицируется правительством как инфицированная зона. Это значит, что все въезжающие в Германию будут обязаны пройти через двухнедельную изоляцию.

«Распространение «Омикрона» в Британии очевидно. [...] Мы должны остановить его на столько времени, сколько мы сможем, и сделать все, что может, чтобы замедлить его распространение», - говорится в заявлении региональных министерств.

В октябре и ноябре в Германии сильно выросла заражаемость, однако с начала декабря число новых случаев стабильно падает - в пятницу коронавирусом заразились 50968 человек.

ВОЗ: «Омикрон» уже в 89 странах

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вариант «Омикрон» распространился уже в 89 странах мира.

Число заражений «Омикроном» растет гораздо быстрее, чем «Дельтой» (предыдущим доминирующим вариантом), подчеркивают в ВОЗ. По данным организации, число зараженных в среднем удваивается примерно каждые три дня.

Взрывной рост заражаемости в Европе и США вызывает у экспертов особое беспокойство. Если он продолжится, то системы здравоохранения даже в развитых странах могут оказаться под угрозой перегрузки.

В частности, это грозит системам здравоохранения Великобритании и ЮАР, предупреждают в ВОЗ. При росте заражений по экспоненте больницы могут оказаться переполненными, даже если тяжелые симптомы возникнут у небольшой части пациентов.

Впрочем, в ВОЗ также подчеркивают, что данных о том, насколько вероятно тяжелое протекание болезни при заражении новым штаммом, пока недостаточно для того, чтобы делать выводы.