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    08:48, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Костанайская область перешла в «красную» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября, шесть регионов республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.



    Теги:
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