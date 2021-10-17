Коронавирус: Костанайская область перешла в «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября, шесть регионов республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.







