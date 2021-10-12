Коронавирус: количество стационаров сократили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сравнению с летним периодом количество задействованных стационаров для лечения коронавируса с 16 сокращено до 7. Об этом рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по городу 578 пациентов - в инфекционных стационарах, из них в реанимации - 56 человек. На аппарате ИВЛ - 14 человек. Реанимационных коек 127. По сравнению с летним периодом количество задействованных стационаров для лечения коронавируса с 16 сокращено до 7, число развернутых коек снижено с 4 тысяч до тысячи», - пояснил спикер.

На 12 октября в организациях ПМСП лечатся 2573 пациента с коронавирусной инфекцией, 16 - с вероятными случаями.

«Мобильные бригады в день совершают около 2 тысяч выездов на дом к амбулаторным пациентам. На сегодня в городе 758 детей получают амбулаторное и 48 стационарное лечение с КВИ. Тяжелых случаев среди детей нет», - добавил Тимур Муратов.