Коронавирус: Казахстан перешел в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан перешел в «желтую» зону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции характеризуется резким ухудшением. На сегодня Республика Казахстан по матрице оценки эпидситуации перешла в жёлтую зону. В «красной» зоне по прежнему остаётся г. Нур-Султан, в «жёлтой» зоне - г. Алматы и г. Шымкент. Остальные регионы пока в «зелёной» зоне. Но хочу отметить, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 11 регионах страны», - сообщила директор департамента по связям с общественностью МЗ РК Асель Артакшинова.

По стране заболеваемость выросла в 1,4 раза. Репродуктивное число увеличилось по стране до 1.3. За сутки зарегистрировано 1510 случаев коронавирусной инфекции. 75% случаев приходятся на 3 региона: в Нур-Султане 798 случаев, в Алматы - 196, в Шымкенте - 118.

«За последнюю неделю заболеваемость по стране выросла в 1,4 раза. За сутки зарегистрировано 1510 случаев. При этом, 75% заболеваемости на три региона – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Ухудшение эпидситуауции связано с циркуляцией штамма «омикрон». Также большая внутренняя миграция по стране на период новогодних праздников», - отметила Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.



