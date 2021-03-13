Коронавирус: Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматыпередает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Кроме того, согласно матрице, Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону.