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    10:05, 13 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус: Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматыпередает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    Кроме того, согласно матрице, Казахстан перешел из «зеленой» в «желтую» зону.


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