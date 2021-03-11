Коронавирус: Карагандинская область оказалась в «желтой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 11 марта в «красной» зоне по коронавирусу по-прежнему находятся города Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан, г Алматы.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.