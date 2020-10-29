Коронавирус грозит крахом гражданской авиации в Европе

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В условиях пандемии пассажирооборот крупнейших аэропортов Европы втрое. Об этом свидетельствуют отчёты о производственных показателях компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Так, лондонский «Хитроу», который до кризиса считался крупнейшим в Европе по объёмам перевозок, зафиксировал сокращение загруженности почти на 69% — он обслужил около 19 млн пассажиров. В европейском рейтинге Международного совета аэропортов «Хитроу» уступил первенство парижскому «Шарлю де Голлю», потери которого составили около 67%. Сильнее всех в первой пятёрке авиахабов Европы пострадал аэропорт Франкфурта — он потерял более 70% пассажиров.

Гендиректор аэропорта Женевы Андрэ Шнайдер предупреждает, что на преодоление последствий кризиса уйдут годы.

«Около 95% нашей выручки зависит от пассажиров — напрямую или косвенно. Это означает, что мы теряем значительную часть выручки. Мы приняли множество мер, чтобы сократить расходы, но поскольку мы представляем платформу, заполненную высокотехнологическими объектами, наши возможности для быстрого сокр ащения наших затрат ограничены», - сказал Андрэ Шнайдер.

По оценкам Международного совета аэропортов, без серьёзной государственной поддержки около 200 европейских авиаузлов могут оказаться банкротами. С начала года объём авиаперевозок в регионе сократился почти на 1,3 млрд пассажиров.

По состоянию на середину октября, показатели продолжают снижаться — для аэропортов в странах ЕС, Еврозоне, Швейцарии и Великобритании падение может составить 80%, а перспективы закрытия границ и ужесточения ограничений в зимнем сезоне оставляют ещё меньше надежд для гражданской авиации.