Коронавирус: Фейки о графене были самыми популярными в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожалуй, самой популярной темой фейков, которые распространяли противники вакцинации в 2021 году, стал графен. Графен и его производные «находили» в вакцинах, масках и ПЦР-тестах, «рыспыляли» с неба и даже «добавляли» в водопроводную воду. Пользователи не раз снимали его на видео, вот только выглядело таинственное вещество каждый раз по-разному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Что такое графен на самом деле

Графен – это суперсовременный материал, представляющий собой атомы углерода, собранные в «сетку» из шестигранных сочленений. Толщина такой сетки – всего один атом.

Оксид графена, о котором также говорили пользователи, это соединения графена с кислородсодержащими функциональными группами и (или) молекулами. Известны оксиды графена, содержащие в своей структуре один или несколько атомов бора, азота, алюминия, фосфора, кремния, серы или же группы на их основе. Например, меламин, фосфин, силан, полисилоксан, сульфиды и другие. Разновидностью являются оксиды графена, модифицированные полимерами, такими как полиэтиленгликоль, полиэфиры, поливинилы, полиакрилы и другие.

Гидроксид графена, также упоминаемый в фейках, – это продукт, получаемый при длительном погружении оксида графена в раствор NaOH с последующей сушкой в вакууме.

Сфера применения этих материалов чрезвычайно широка, однако до сих пор массово их не используют. Проблема заключается, во-первых, в дороговизне вещества. Один грамм оксида графена, к примеру, сейчас продается от 75 до 450 долларов США. Во-вторых, ученые испытывают сложности с массовым производством графена и его соединений. Следовательно, все компании, производящие графен на сегодняшний день, относительно небольшие.

Что о графене говорят в Казнете

Пользователи приписывают графену ряд зловещих свойств, не имея для этого ни малейших оснований. К примеру, в некоторых постах утверждали, что он вызывает тромбоз, является токсичным и даже способен контролировать разум и подавлять страхи.

На самом же деле ни одной из перечисленных способностей вещество не обладает. Более того, графен и его свойства регулярно исследуют ученые, в том числе изучают влияние графена и его производных на организм человека при использовании вещества в фармацевтике.

Где его «находили»

В 2021 году StopFake опровергал фейки о том, что графен, его оксид и гидроксид «обнаруживали» в вакцинах против COVID-19, медицинских масках, наборах для проведения ПЦР-тестирования, водопроводной воде и даже в воздухе.

Ни в одном из этих случаев неопровержимых доказательств «находкам» не было.

Основываясь на том, что массовое производство графена крайне затруднительно, цена на это вещество высока, а в составах вакцин, масок, ПЦР-тестов ни графен, ни его производные не указаны, и ни один достоверный лабораторный анализ в мире не подтвердил содержания графена в воде или воздухе, мы приходим к выводу, что все эти сообщения фейковые.

Как выглядит графен по версии Казнета

Стремясь сделать утверждения об обнаружении графена в вакцинах, воде и воздухе более убедительными, пользователи публиковали различные видеоролики, на которых якобы был запечатлен этот суперсовременный материал. Правда, выглядел он всегда по-разному. Самой необычной, пожалуй, стала попытка выдать за оксид графена детскую игрушку. На кадрах с подписью, рассказывающей о магнитных свойствах оксида графена, был показан магнитный слайм, который можно сделать своими руками при помощи магнитной стружки.

В другом видео, якобы было показано воздействие волн 5G на оксид графена. Однако после проверки оказалось, что на кадрах запечатлен эксперимент, демонстрирующий влияние электрического тока на обычные металлические шарики. Еще одно видео, подписанное как «графеновое облако над вышкой 5G», на самом деле демонстрирует выпущенное в небо кольцо дыма. Это явление, бесспорно, выглядит необычно, однако ничего загадочного в нем нет. Подробнее о том, почему дым может образовать кольцо в воздухе, рассказывали здесь.

На самом же деле графен прозрачен из-за того, что очень тонкий. В воде он практически невидим. Снимки губчатого материала, полученного на основе оксида графена, можно найти здесь. Он представляет собой серый, слегка блестящий материал, настолько легкий, что его легко выдерживают лепестки цветка, даже не сгибаясь под весом материала.

Из всего этого можно сделать вывод, что графен как новый и малоизвестный широкой публике материал стал «жертвой» противников вакцинации. Весь 2021 год ему приписывали страшные свойства и использовали теории о его наличии в вакцинах, воде и воздухе, чтобы убедить как можно больше людей отказаться от вакцинации и поверить в конспирологические теории.