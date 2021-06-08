Коронавирус: два региона Казахстана - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июня, два региона находятся в «красной» зоне, передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Карагандинская область.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.